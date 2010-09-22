Южнобережные чиновники попались на $10 тысячах взятки

Проводится расследование

Прокуратура Крыма возбудила уголовное дело по факту вымогательства и получения десяти тысяч долларов взятки чиновниками Массандровского поселкового совета от физического лица за получение положительного заключения о возможности размещения некапитальных строений, сообщила пресс-служба надзорного ведомства, не уточнив количество подозреваемых. Прокуратура завела дело по части 2 статьи 368 Уголовного кодекса Украины - получение взятки, соединенное с вымогательством. Проводится расследование.

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