Южнобережные чиновники попались на $10 тысячах взятки
20:00, 22 сентября 2010Крым
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Проводится расследование
Прокуратура Крыма возбудила уголовное дело по факту вымогательства и получения десяти тысяч долларов взятки чиновниками Массандровского поселкового совета от физического лица за получение положительного заключения о возможности размещения некапитальных строений, сообщила пресс-служба надзорного ведомства, не уточнив количество подозреваемых.
Прокуратура завела дело по части 2 статьи 368 Уголовного кодекса Украины - получение взятки, соединенное с вымогательством.
Проводится расследование.
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