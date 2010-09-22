В крымском парламенте произошла стычка между противником и сторонником премьера

Потасовка между противником и сторонником председателя Совета министров Крыма, члена Партии регионов Василия ДЖАРТЫ произошла на пленарном заседании крымского парламента в среду.

Лидер фракции "Солидарность", недавно покинувший ряды СДПУ(о) и вступивший в Партию регионов, Ефим ФИКС заявил, что коммунисты необоснованно критикуют правительство ДЖАРТЫ.

"На мой взгляд, у них прогрессируют повадки всем недовольных истеричных старых дев, давно забывших, что такое любовь и ласки избирателей", - сказал он с трибуны.

Лидер фракции "Коммунисты" Вячеслав ЗАХАРОВ, сидя в зале, начал перепалку с выступавшим. В частности, представитель Компартии заявил, что ФИКС, который ранее возглавлял крымских эсдеков, бросил свою партию.

В ответ ФИКС посоветовал коммунистам посмотреть на своих "деятелей, которые принимают в партию и собираются выдвигать кандидатами в депутаты Верховной рады Крыма людей, которые инициировали уничтожение памятника Ленина и его затопление".

После этого ЗАХАРОВ подошел к трибуне и начал выталкивать оттуда ФИКСА. Между парламентариями возникла потасовка. Депутатов разнял коллега.

Парламентарий Ольга КОВИТИДИ, взявшая вскоре слово, призвала правоохранителей дать оценку действиям ЗАХАРОВА.

Напомним, лидер коммунистов Крыма, депутат Верховной рады Украины Леонид ГРАЧ заявил о начале сбора подписей за отставку ДЖАРТЫ.