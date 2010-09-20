В севастопольском отделении милиции повесился задержанный?

В Севастополе в камере для задержанных Ленинского районного отдела внутренних дел городского управления МВД Украины в субботу вечером обнаружен повешенным местный житель, сообщил УНИАН источник в правоохранительных органах.

По информации источника, повешенный был задержан перед этим в состоянии алкогольного опьянения за насилие в семье. Ранее он по этой же причине имел неоднократные приводы в милицию. У задержанного при помещении в камеру были изъяты вещи, которые могли бы причинить ущерб здоровью или нести угрозу его жизни. Однако, как утверждает собеседник агентства, мужчина для самоубийства применил резинку из нижнего белья.

В отделе общественных связей севастопольского управления МВД УНИАН подтвердили данный факт, сообщив, что проверку проводит районная прокуратура.