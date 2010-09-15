Азаров обещает наказать виновных в отравлении школьников в Евпатории

Виновные в пищевом отравлении 67 детей в евпаторийской школе будут нести уголовную ответственность, заявил премьер-министр Николай АЗАРОВ.

Он считает, что предыдущая власть не уделяла достаточного внимания обеспечению здравоохранения Украины.

«А теперь мы имеем ситуацию, когда, например, качество питания наших детей на длительное время выпадает с поля зрения соответствующих контролирующих органов. Отравление 67 детей в Евпатории выявило хроническое опасное состояние дел в этой системе», - сказал АЗАРОВ, открывая заседание Кабинета министров Украины.

АЗАРОВ выразил обеспокоенность тем, что санэпидемстанция имеет право проверять пищеблоки в школах только один раз в год. «Скажите, коллеги, скажите, уважаемые журналисты, для кого из вас это было бы гарантией безопасности ваших детей?», - спросил премьер.

Он отметил, что руководство школ не требует от персонала пищеблоков подтверждения их профессиональной подготовки и не выставляет квалификационных требований, а также ежегодных медицинских осмотров.

«Продукты не проверяют, условия их хранения тоже. От фирмы, с которой заключают контракт на питание детей, ничего не требуют. Все это ничто иное, как дерегуляция здравого смысла и ответственности за здоровье детей. И это не единичный случай - уже создается система. Конкретные виновники отравления детей, безусловно, будут нести наказание, уголовное дело расследуется», - сказал АЗАРОВ.

По его словам, улучшение условий для ведения бизнеса является принципиальным курсом правительства, но нельзя ослаблять контроль за теми сферами, которые непосредственно влияют на здоровье людей.

67 детей, которые отравились макаронником в столовой школы №12 Евпатории, были госпитализированы 10-12 сентября.

Милиция возбудила уголовное дело по статье «ненадлежащее выполнение обязанностей по охране жизни и здоровья несовершеннолетних».

Министр здравоохранения Украины 13 сентября поручил СЭС в недельный срок проверить пищеблоки всех учебных заведений страны.