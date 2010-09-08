Курс гривны не опустится ниже 8 за доллар - Нацбанк

Курс гривни не опустится в текущем году ниже восьми гривен за доллар, заявил журналистам глава Национального банка Украины Владимир СТЕЛЬМАХ.

«Резких колебаний не будет потому, что мы будем выравнивать волны (по курсу)», - сказал он.

«В начале года гривна была несколько крепче, чем сейчас, поэтому по итогу года мы выйдем где-то на 8, возможно, ниже 8 гривен (за доллар)», - добавил СТЕЛЬМАХ.