"Батьківщина" за создание в Крыму антифальсификационного совета

Крымская организация партии «Батьківщина» призывает политические силы автономии создать координационный совет по противодействию фальсификациям на местных выборах, сообщила пресс-служба парторганизации.

«Всем политическим силам, представители которых с помощь "политических махинаций" Партии регионов были отстранены от формирования крымского избиркома, необходимо объединить усилия и создать координационный совет по противодействию фальсификациям», - говорится в заявлении.

«В рамках работы этого совета нам надо объединить усилия всех участников избирательного процесса для проведения честных выборов и недопущения фальсификаций со стороны Партии регионов», - подчеркивает «Батьківщина».

Верховный совет Крыма 6 сентября утвердил избирком автономии в составе 18 человек. Его возглавил представитель крымской организации Партии регионов.

Представление на места от непарламентских политсил подали 36 зарегистрированных в автономии партий, из них 23 были исключены из жеребьевки. Председатель мандатной комиссии крымского парламента Григорий ИОФФЕ заявил, что многие представления были с ошибками.

Первый вице-спикер ВС Крыма, сопредседатель движения "Русское единство" Сергей ЦЕКОВ считает, что к жеребьевке не допустили оппозиционные ПР и нынешней власти партии.

Местные выборы пройдут в Украине 31 октября.