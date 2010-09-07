2 человека погибли в Крыму при столкновении легковушки и Камаза

11:01, 07 сентября 2010
Крым
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Два человека погибли в результате лобового столкновения грузового и легкового автомобилей в западном Крыму, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.

Информация об аварии в Сакском районе на дороге Симферополь - Евпатория поступила во вторник утром.

Столкнулись КАМАЗ и ВАЗ десятой модели.

В ДТП погибли водитель и пассажирка легковушки.

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