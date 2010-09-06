Россия и Украина подпишут еще 4-5 соглашений о Черноморском флоте

Посол России в Украине Михаил ЗУРАБОВ прогнозирует подписание 4-5 соглашений в развитие договора о пребывании Черноморского флота РФ на территории Украины.

ЗУРАБОВ в интервью журналистам заявил, что в последнее время активизировалась работа подкомиссии по вопросам функционирования ЧФ РФ российско-украинской межгосударственной комиссии.

На данный момент, по его словам, обсуждается перечень соглашений, которые должны быть заключены в ближайшее время. Он отметил, что эти соглашения будут направлены на то, чтобы «сделать максимально транспарентным деятельность ЧФ РФ для украинских властей».

ЗУРАБОВ добавил, что таких соглашений будет возможно не 13, как планировалось ранее, а 4-5, но при этом они будут давать ответы на ключевые вопросы, касающиеся пребывания российского флота в Украине.