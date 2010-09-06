"Русское единство" о формировании избиркома: бессовестное действие

Представители русских политических сил Крыма были умышленно не допущены к участию в жеребьевке по формированию избирательной комиссии автономии, заявил первый вице-спикер крымского парламента, сопредседатель всекрымского движения «Русское единство» Сергей ЦЕКОВ.

«Это совершенно бессовестное действие. Представление на три места от непарламентских политсил подали 36 зарегистрированных в автономии партий. Из этого числа 26 партий по надуманным предлогам были исключены из жеребьевки. В том числе - партии, которые стоят на защите прав русских и русскокультурных крымчан. Это "Русский блок", "Славянская партия" и "Авангард", которая сейчас преобразуется в партию "Русское единство», - сказал ЦЕКОВ.

«Были исключены из жеребьевки партии, которые находятся в оппозиции Партии регионов и нынешней власти. Нам никаких замечаний по поводу неправильно оформленных документов предъявлено не было», - добавил сопредседатель «Русского единства».

Парламент Крыма на сессии 6 сентября утвердил состав избиркома. В него вошли 18 человек. Комиссию возглавил представитель Партии регионов.

ПР считает, что избирком сформирован «исключительно на принципах, обеспечивающих честное и прозрачное проведение на территории Крыма выборов в местные органы власти всех уровней».

Выборы в местные советы пройдут в Украине 31 октября.