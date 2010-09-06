Рекламистов Крыма заставляют размещать билборды ПР за 1 гривну?

Ассоциация наружной рекламы заявляет о требованиях местных властей Крыма бесплатно размещать рекламу Партии регионов на билбордах.

За последние 2 недели в ассоциацию поступила масса жалоб от операторов наружной рекламы в Крыму.

"Суть жалоб сводится к тому, что местные исполкомы в приказном порядке требуют бесплатно (то есть за 1 гривну по документам) размещать рекламу Партии регионов", - говорится в сообщении ассоциации.

Операторы утверждают, что подобная практика была и ранее, однако перед местными выборами чиновники усилили давление, желая угодить вышестоящей власти.

Ассоциация наружной рекламы намерена обратиться в Государственный комитет по регуляторной политике и предпринимательству и органы прокуратуры с просьбой проверить информацию, а также просит администрацию президента и Кабинет министров защитить малый и средний рекламный бизнес от подобных действий, сообщает "Корреспондент" со ссылкой на "Українські новини".