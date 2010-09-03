Украинка привезла в Крым 3,5 тысячи контрабандных бриллиантов

08:50, 03 сентября 2010
Крым
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Рекордную партию забрали

Сотрудники пограничной службы и службы безопасности изъяли около трех с половиной тысяч обработанных бриллиантов у женщины, которая привезла камни в Крым контрабандой из Турции, сообщила пресс-служба СБУ, не уточнив дату события. 

"В аэропорте "Симферополь" в ходе совместной операции задержана рекордная партия контрабанды бриллиантов. Камни в маленьком пакете привезла гражданка Украины, прибывшая рейсом "Стамбул-Симферополь", - говорится в пресс-релизе. 

По данным спецслужбы, владелица бриллиантов связана с сетью ювелирных магазинов Крыма.

Стоимость камней установит экспертиза. После ее завершения будет возбуждено уголовное дело.

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