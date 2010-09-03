Украинка привезла в Крым 3,5 тысячи контрабандных бриллиантов

Сотрудники пограничной службы и службы безопасности изъяли около трех с половиной тысяч обработанных бриллиантов у женщины, которая привезла камни в Крым контрабандой из Турции, сообщила пресс-служба СБУ, не уточнив дату события.

"В аэропорте "Симферополь" в ходе совместной операции задержана рекордная партия контрабанды бриллиантов. Камни в маленьком пакете привезла гражданка Украины, прибывшая рейсом "Стамбул-Симферополь", - говорится в пресс-релизе.

По данным спецслужбы, владелица бриллиантов связана с сетью ювелирных магазинов Крыма.

Стоимость камней установит экспертиза. После ее завершения будет возбуждено уголовное дело.