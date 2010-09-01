Украина купит у Китая буровую установку для шельфа Черного моря

Украина купит у Китая самоподъемную плавучую буровую установку для добычи углеводородов на шельфе Черного и Азовского морей, сообщил министр топлива и энергетики Юрий БОЙКО.

«Мы закупаем буровую платформу на условиях товарного кредита у китайской компании, провели соответствующий тендер. Очень выгодные условия, практически мы получаем ее в лизинг», – сказал он в интервью «5 каналу».

По словам министра, Украина и Китай также обсуждают вопрос об участии китайских нефтегазодобывающих компаний в разработке украинского морского шельфа.

«Мы сейчас очень быстро идем вперед по привлечению партнеров по разработке этих шельфовых месторождений. Это затратные и рискованные проекты, поэтому мы будем привлекать ведущие компании мира, и мы это уже делаем», – сказал БОЙКО.

На начало сентября запланирован государственный визит президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в Китай.