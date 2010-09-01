Крым выставит на первые земельные торги 3 участка площадью 25 га

Первые в Крыму открытые земельные торги, на которые будут выставлены три участка рекреационного назначения на южном берегу, состоятся не позднее 8 октября, сообщила пресс-служба крымского правительства со ссылкой на руководителя рескомзема Александра ЧАБАНОВА.

Самым крупным лотом станет участок площадью 22 гектара на территории Симеизского поселкового совета, его стартовая цена составит 5,2 млн. грн.

Два участка на территории Гурзуфского поссовета площадью 2,4 и 0,75 га будут выставлены на аукцион по цене 670 и 207 тыс. грн.

Совмин Крыма во вторник утвердил проекты землеустройства трех этих участков. Ранее они были включены в перечень предназначенных для продажи на земельных торгах территорий.