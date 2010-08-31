1 сентября Украине обещают дожди

1 сентября в Украине пройдут дожди, местами (кроме восточной части) сильные дожди, грозы, в отдельных районах град, только в Луганской области без осадков, сообщил укргидрометцентр.

Температура ночью 10-15°, днем 18-23° (в западных областях ночью 6-11°, днем 11-16°); в южной и восточной частях ночью 15-20°, днем 26-31°, в Луганской области - до 34°.

Ветер будет юго-восточным с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Местами шквалы до 20 м/с.

В Киеве температура ночью 11-13°, днем 20-22°.