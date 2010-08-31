Налоговая изъяла 4 катера на 1,5 миллиона гривен в Севастополе

Сотрудники налоговой милиции изъяли четыре моторных катера производства США на сумму 1,5 миллиона гривен в Севастополе во время проверки дачного участка в рамках операций «Щит» и «Курорт», сообщил пресс-центр городской налоговой администрации.

Севастополец, торговавший плавсредствами известных марок, хранил товар на даче на выезде из города. У ее ворот висел огромный рекламный щит с предложением купить катер.

По информации пресс-центра, налоговики не обнаружили на даче документы на катера, владельцы участка не пожелали назваться собственником плавсредств.

Если имущество признается бесхозным, его передут в доход государства. Налоговая устанавливает законность ввоза катеров в Украину.