Налоговая изъяла 4 катера на 1,5 миллиона гривен в Севастополе
12:39, 31 августа 2010Крым
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Внимание привлек рекламный щит
Сотрудники налоговой милиции изъяли четыре моторных катера производства США на сумму 1,5 миллиона гривен в Севастополе во время проверки дачного участка в рамках операций «Щит» и «Курорт», сообщил пресс-центр городской налоговой администрации.
Севастополец, торговавший плавсредствами известных марок, хранил товар на даче на выезде из города. У ее ворот висел огромный рекламный щит с предложением купить катер.
По информации пресс-центра, налоговики не обнаружили на даче документы на катера, владельцы участка не пожелали назваться собственником плавсредств.
Если имущество признается бесхозным, его передут в доход государства. Налоговая устанавливает законность ввоза катеров в Украину.
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