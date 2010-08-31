3 рыбаков унесло в открытое море

Сотрудники аварийно-спасательной службы доставили на берег троих рыбаков, которых унесло в открытое море в Севастополе, сообщила пресс-служба севастопольского управления МЧС.

У моторной лодки, на которой рыбачили мужчины, вышел из строя двигатель, и ее унесло в море на одну милю от берега.

В течение двух часов рыбаки подавали знаки о помощи.

Спасатели заметили их, когда делали обход акватории бухт города.

Лодку рыбаков отбуксировали в Карантинную балку.