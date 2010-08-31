3 рыбаков унесло в открытое море
12:35, 31 августа 2010Крым
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Два часа подавали знаки о помощи
Сотрудники аварийно-спасательной службы доставили на берег троих рыбаков, которых унесло в открытое море в Севастополе, сообщила пресс-служба севастопольского управления МЧС.
У моторной лодки, на которой рыбачили мужчины, вышел из строя двигатель, и ее унесло в море на одну милю от берега.
В течение двух часов рыбаки подавали знаки о помощи.
Спасатели заметили их, когда делали обход акватории бухт города.
Лодку рыбаков отбуксировали в Карантинную балку.
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