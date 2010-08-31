Электричка убила мужчину

ЧП на станции "Остряково"

Мужчина погиб под колесами электропоезда «Симферополь-Евпатория» в Крыму, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС. Информация о несчастном случае на станции «Остряково» поступила к спасателям 30 августа. Личность мужчины и обстоятельства инцидента выясняются. Напомним, 27 августа на станции «Симферополь-грузовой» поезд «Одесса - Симферополь» сбил насмерть женщину, которая переходила железнодорожный переезд на запрещенный сигнал светофора.

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