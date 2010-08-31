Электричка убила мужчину
10:54, 31 августа 2010Крым
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ЧП на станции "Остряково"
Мужчина погиб под колесами электропоезда «Симферополь-Евпатория» в Крыму, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.
Информация о несчастном случае на станции «Остряково» поступила к спасателям 30 августа.
Личность мужчины и обстоятельства инцидента выясняются.
Напомним, 27 августа на станции «Симферополь-грузовой» поезд «Одесса - Симферополь» сбил насмерть женщину, которая переходила железнодорожный переезд на запрещенный сигнал светофора.
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