Партия регионов не намерена выдвигать Геннадия Бабенко в мэры Симферополя

Совет крымской организации Партии регионов рекомендовал симферопольской парторганизации выдвинуть кандидатом в мэры Симферополя депутата крымского парламента Виктора АГЕЕВА, а ялтинской организации ПР в мэры Ялты - депутата Верховной Рады Украины, бывшего секретаря горсовета этого города Алексея БОЯРЧУКА.

Об этом журналистам сообщил лидер крымских «регионалов», премьер-министр автономии Василий ДЖАРТЫ в понедельник вечером после заседания совета парторганизации в Симферополе.

Сейчас мэром административного центра Крыма является «регионал» Геннадий БАБЕНКО.

«Я лично, может быть, к нему и не отношусь плохо, но по социологии антирейтинг у него - около 60%», - сказал ДЖАРТЫ.

Председатель Совета министров Крыма также сообщил, что предложил «регионалу» Сергею БРАЙКО, который ныне является мэром Ялты, после местных выборов занять должность в правительстве автономии.

«У него громадный опыт работы в органах местного самоуправления. Это очень необходимо было бы моей команде после местных выборов», - сказал ДЖАРТЫ.

Кроме того, «регионалы» предлагают конференциям парторганизаций Евпатории, Керчи и Феодосии выдвинуть кандидатами в городские председатели нынешних мэров Андрея ДАНИЛЕНКО, Олега ОСАДЧЕГО и Александра БАРТЕНЕВА соответственно.

ПР также определилась с кандидатами в мэры Армянска, Алушты, Джанкоя, Красноперекопска, Сак и Судака.