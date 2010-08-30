Довольны ли украинцы качеством школьного образования (опрос)

65,7% украинцев высказываются за необходимость реформы школьного образования. Более четверти (27,4%) не видят в ней необходимости. Затруднились ответить 6,9% респондентов, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Институтом Горшенина.

Около трети граждан Украины (34,3%) оценивают качество образования, предоставляемое современной школой, на «3» (удовлетворительно), 28,3% - на «4» (хорошо), каждый пятый (20,2%) дал оценку «2» (неудовлетворительно). Только 7,4% украинцев оценили качество школьного образования на «5» (отлично). 9,8% затруднились ответить на вопрос.

Согласно опросу, наиболее распространённой проблемой, с которой чаще всего сталкиваются родители школьников, каждый второй украинец (50,1%) назвал постоянные сборы денег на подарки учителям и администрации школ.

Почти половина респондентов (47,3%) считают такой проблемой покупку учебников и учебных материалов, чуть меньше опрошенных (46,4%) недовольны ремонтом классов и школ за свой счёт. Безразличие педагогов к детям назвал проблемой каждый третий респондент (33,5%).

Около трети опрошенных (30,1%) считают распространенной в школе проблемой некомпетентность учителей, более четверти (26,6%) - неукомплектованность педагогического состава. Каждый четвёртый украинец (25,1%) назвал проблемой переполненные классы, каждый пятый (20,2%) - низкий общий моральный и культурный уровень учителей.

Украинцы также считают распространенными проблемами: низкий уровень безопасности детей в школе (18,7%), использование учителями непедагогических методов (17,3%), плохую систему питания в школе (16,4%), плохое медицинское обслуживание детей (13,5%), несовременные программы обучения (11,3%) и большие нагрузки в школе (10,8%). Другие проблемы назвали 3,2% респондентов, а 2,1% затруднились ответить на данный вопрос.

Телефонный опрос на тему «День знаний в Украине» проводился с 27 по 29 августа. Опрошена 1000 респондентов в возрасте от 18 лет во всех областных центрах Украины, Киеве и Севастополе. Квотами были регион проживания, пол и возраст респондентов. Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/-3,2%.