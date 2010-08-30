Молодые партии смогут участвовать в местных выборах

Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в Закон Украины "О выборах депутатов Верховного совета Автономной республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских председателей", автором которого является лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ.

Он снимает ограничения относительно возможности участия в выборах местных организаций партий, которые образованы позже, чем за 365 дней до дня выборов, и предоставлена возможность всем местным организациям партий выдвигать своих кандидатов.

Кроме того, закон изменяет принцип формирования состава территориальных избирательных комиссий. В частности, будет увеличен состав ТИК до 18 человек и предоставлено право подавать кандидатуры для формирования территориальных избирательных комиссий не только местным организациям тех политических партий, которые представлены в Раде текущего созыва, но и всем зарегистрированным в Украине.

Определен также порядок отбора кандидатур в состав территориальных избирательных комиссий, куда будут входить 15 человек от местных организаций политических партий, которые представлены в ВР, а также три человека из числа кандидатур, поданных местными организациями партий, которые будут определяться путем жеребьевки.

Кроме того, законом разрешено участие в выборах в местные органы самоуправления лиц, которые достигли 18 лет на день выборов.

ЕФРЕМОВ на внеочередной сессии парламента внес с голоса еще ряд предложений.

Одно из них предусматривает, что "местные организации политических партий, которые сформировали свою депутатскую фракцию в ВР текущего созыва, могут подать в состав соответствующей территориальной избирательной комиссии не больше трёх кандидатов".

Также он предложил внести норму о том, что "порядок формирования избирательных комиссий в Автономной республике Крым осуществляется в общем порядке - как по всей территории Украины".