Церковь благословит студентов

Студенты симферопольских вузов получат благословение церкви 2 сентября в начале нового учебного года в кафедральном Петропавловском соборе, сообщила пресс-служба Симферопольской и Крымской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата.

"Такие встречи в храме проходят не только в начале сентября, но и накануне экзаменационных сессий. С каждым разом на них собирается все больше "учащих и учащихся", преподавателей, аспирантов и студентов", - говорится в пресс-релизе.

Межвузовский молебен начнется в 18 часов.

Он проводится по благословению митрополита Симферопольского и Крымского ЛАЗАРЯ.