Церковь благословит студентов
09:52, 30 августа 2010Крым
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Молебен пройдет 2 сентября
Студенты симферопольских вузов получат благословение церкви 2 сентября в начале нового учебного года в кафедральном Петропавловском соборе, сообщила пресс-служба Симферопольской и Крымской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата.
"Такие встречи в храме проходят не только в начале сентября, но и накануне экзаменационных сессий. С каждым разом на них собирается все больше "учащих и учащихся", преподавателей, аспирантов и студентов", - говорится в пресс-релизе.
Межвузовский молебен начнется в 18 часов.
Он проводится по благословению митрополита Симферопольского и Крымского ЛАЗАРЯ.
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