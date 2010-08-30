Поезд переехал женщину в Крыму

Женщина, которая переходила железнодорожный переезд на запрещенный сигнал светофора, погибла под колесами поезда «Одесса - Симферополь» в Крыму, сообщила в понедельник пресс-служба крымского управления МЧС.

Информация о случившемся вечером 27 августа несчастном случае поступила к спасателям в субботу.

Инцидент произошел на станции «Симферополь-грузовой».

Личность погибшей женщины устанавливается.

На место происшествия выезжали работники милиции и прокуратуры.