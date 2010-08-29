Крымскотатарский форум хотят провести под эгидой ОБСЕ или ООН

Форум по вопросу восстановления прав крымскотатарского народа и обеспечения его безопасности и гарантий развития в Украине меджлис надеется провести под эгидой одной из международных организаций.

"Может быть, ОБСЕ, может быть, какой-то структуры ООН", - сказал лидер меджлиса Мустафа ДЖЕМИЛЕВ журналистам в воскресенье в Симферополе после курултая - общенационального съезда.

"Правда, у нас уже были предварительные договоренности со многими депутатами Европарламента и президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы, с организацией непредставленных в ООН народов, но мы считаем более целесообразным, чтобы (проводить форум) с какой-то международной структурой, под эгидой этой структуры", - добавил он.

Делегаты курултая поддержали инициативу созвать форум, с которой 18 мая выступили участники всекрымского траурного митинга, посвященного 66-ой годовщине принудительного переселения крымских татар в Среднюю Азию и Сибирь.

Дата проведения форума пока не известна. "Мы не определили сроки. Необходимо провести подготовительную работу", - сказал ДЖЕМИЛЕВ.

Сотрудники НКВД 18-20 мая 1944 года провели депортацию по решению государственного комитета обороны, подписанному руководителем СССР Иосифом Сталиным. Причиной выселения называлось дезертирство крымских татар из армии, сотрудничество с немецкими оккупантами и расправы над советскими партизанами. Из Крыма депортировали около 190 тысяч крымских татар. Большую часть - в Узбекскую ССР.

В годы Великой Отечественной войны с полуострова выселили также крымских немцев, армян, болгар и греков.

Массовое возвращение крымских татар в Крым началось в конце 1980-х годов. С 1993-го в Крыму 18 мая отмечается как День памяти жертв депортации.

В крымской автономии сейчас живут 1,9 млн. человек, из них более 265 тысяч - крымские татары. Еще минимум 100 тысяч хотели бы вернуться в Крым.