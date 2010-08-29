Меджлис идет на выборы с Рухом

Представители меджлиса крымскотатарского народа будут участвовать в местных выборах в Крыму, которые пройдут 31 октября, по спискам своего давнего партнера - партии "Народный рух Украины".

"У нас не было никаких оснований прекращать договорные отношения с партией "Народный рух". Идем (на выборы) с "Народным рухом", - сказал лидер меджлиса Мустафа ДЖЕМИЛЕВ в воскресенье журналистам в Симферополе после курултая - общенационального съезда крымских татар.

Делегаты курултая утвердили список кандидатов в крымский парламент. Его возглавил Рефат ЧУБАРОВ - первый заместитель председателя меджлиса.

«Мы указали (в списке) пятнадцать (человек). Видите, какие мы щедрые - остальное оставили русским!», - сказал ДЖЕМИЛЕВ.

Он отметил, что принятый летом украинским парламентом закон о местных выборах сокращает возможности меджлиса избирать своих представителей в высший орган автономии.

«Видимо, мы получим примерно вдвое меньше (мест), чем раньше», - сказал лидер меджлиса.

Верховная рада Украины назначила местные выборы на 31 октября. Они пройдут по мажоритарно-пропорциональной системе без участия блоков партий.

На эту же дату Верховный совет Крыма назначил свои выборы. В крымском парламенте - 100 депутатов.

В прошлых местных выборах активисты меджлиса участвовали вместе с НРУ. В ВС Крыма создана фракция "Курултай-Рух".