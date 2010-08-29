Меджлис бойкотирует обновленный Януковичем совет крымских татар

Делегаты курултая - национального съезда крымских татар - призывают президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА вернуться к прежнему принципу формирования совета представителей крымскотатарского народа: делегирования народом, а не назначения главой государства.

Пока украинский лидер не сделает этого, члены меджлиса не намерены участвовать в работе органа, такое решение принял курултай, сообщил после съезда глава меджлиса Мустафа ДЖЕМИЛЕВ.

«В постановлении есть призыв к президенту пересмотреть (принцип формирования совета) с учетом требований как Конституции, так и международно-правовых норм, в частности декларации ООН по правам коренных народов, где четко указывается, что власти должны взаимодействовать с коренными народами только посредством законно избранных ими представительных органов», - сказал ДЖЕМИЛЕВ в воскресенье в Симферополе.

Вместе с тем, отметил он, курултай при составлении документа пытался «избежать конфронтационного тона».

«Очень многие делегаты говорили: надо твердо указать, что мы в таком совете участвовать не будем, но потом было дано разъяснение - из самого текста (постановления съезда) вытекает, что меджлис крымскотатарского народа в таком совете участвовать не будет», - сказал ДЖЕМИЛЕВ.

ЯНУКОВИЧ 26 августа подписал указ «Вопросы совета представителей крымскотатарского народа», которым сократил состав органа с 33 до 19 человек. Президент включил в совет, в частности, ряд оппозиционных меджлису политиков. Согласно указу, состав совета утверждает глава государства.