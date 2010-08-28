В Ялте прыгнут в "семейках" в море

Чемпионат по прыжкам с пирса в семейных трусах «Cемейки», главная идея которого возвести ялтинские обычаи в ранг курортной достопримечательности, пройдет 18 сентября в Крыму, в Ялте, сообщила инициативная группа - представители ялтинских средств массовой информации.

«Традиция состязаний в прыжках с различных сооружений или природных скал в море существует со времен основания Ялты. Нередко такие развлечения ялтинцев приносят неудобства, даже стресс плавающим неподалеку курортникам. Любую информацию можно переформатировать на позитив. Мы решили переформатировать традицию ялтинцев прыгать в воду с большим количеством брызг. Превратить ее в одну из составляющих крымского СПА-курорта, здорового и безопасного отдыха на воде», - сказала автор идеи, член жюри Наталья ДОБРЫНСКАЯ.

Если основным критерием спортивных соревнований по прыжкам в воду является отсутствие брызг и плавное вхождение в воду, то в пляжном варианте, наоборот, чем больше брызг - тем удачнее считается прыжок, говорят организаторы.

Кроме брызг, будут оцениваться соответствие стилистике исполнения прыжка, группировка в полете, вхождение в воду и наличие спортивной формы - семейных трусов. Участницы чемпионата могут дополнительно использовать футболку.

«В ялтинском понимании семейные трусы - знак принадлежности к социуму, это ностальгия по советским временам, когда «семейки» были единственным видом нижнего белья. Это, наконец, удобная натуральная форма отечественного производства для семейного пляжного отдыха», -сказал один из организаторов чемпионата Игорь ДАНИЛОВ.

Участником состязаний может стать любой желающий.

Принимаются заявки на командные соревнования. Уже сформирована сборная ялтинских журналистов.