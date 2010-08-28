Двое россиян погибли при обвале в Крыму

Двое жителей Брянска (Россия) погибли в субботу в результате обрушения грунта на пляже в курортном поселке Николаевка в Крыму, сообщил УНИАН помощник начальника крымского управления МЧС Владимир ИВАНОВ.

«Очевидцы сообщили, что под завалами оказались два человека. Их тела извлекли», - сказал ИВАНОВ по телефону.

На месте происшествия работали около 100 спасателей.

Мужчина и женщина - семейная пара - отдыхали у знакомых в Николаевке в частном секторе.

Инцидент произошел на необорудованном пляже. Купаться там запрещено из-за постоянных обвалов грунта.

«Пляж закрыт для купания», - сказал журналистам председатель Николаевского поселкового совета Андрей СЕРГЕЕВ.

Тем не менее, люди приходят туда отдыхать, поскольку оборудованные пляжи поселка не могут вместить всех желающих.

Обвалы в Николаевке учащаются осенью.