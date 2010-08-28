Семья из Киева разбилась в Крыму
10:00, 28 августа 2010Крым
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Водитель заснул за рулем
Один житель Киева погиб, еще двое, в частности ребенок, получили травмы в результате столкновения двух автомобилей в Бахчисарайском районе Крыма, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.
Авария произошла днем 27 августа на трассе Симферополь-Севастополь.
По данным спасателей, водитель автомобиля ”Форд Транзит” заснул за рулем. Машина врезалась в грузовик ”МАН”.
Погиб 32-летний водитель ”Форда”. Травмированы и доставлены в больницу его 30-летняя жена и трехлетняя девочка.
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