Семья из Киева разбилась в Крыму

Один житель Киева погиб, еще двое, в частности ребенок, получили травмы в результате столкновения двух автомобилей в Бахчисарайском районе Крыма, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.

Авария произошла днем 27 августа на трассе Симферополь-Севастополь.

По данным спасателей, водитель автомобиля ”Форд Транзит” заснул за рулем. Машина врезалась в грузовик ”МАН”.

Погиб 32-летний водитель ”Форда”. Травмированы и доставлены в больницу его 30-летняя жена и трехлетняя девочка.