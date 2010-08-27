С YouTube требуют миллион рублей за танцы Януковича

Компания "Ньюс медиа Рус, владеющая интернет-изданием Life News, подала в суд на корпорацию Google и принадлежащий ей сайт YouTube, требуя компенсации за видеоролик со дня рождения президента Украины Виктора Януковича.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Арбитражного суда Москвы.

Издательский дом требует от ответчиков 1 миллион рублей за размещение на YouTube видеоролика, снятого корреспондентом Life News на дне рождения Януковича.

Ролик, на котором хорошо видно танцующего Януковича и гостей его праздника, доступен на сайте до сих пор. Примечательно, что истец не требует прекратить его демонстрацию, а лишь нацелен на получение компенсации.

"Я не против того, чтобы ролик там висел, если я как правообладатель буду получать за это деньги. Если не хотят платить сами, будем получать плату через суд", - заявил исполнительный директор "Ньюс медиа Рус" Ашот Габрелянов.

Он отметил, что ролик собрал "огромное количество просмотров", причем владельцы сервиса сопроводили его коммерческой рекламой.

"Получается, что мы потратили кучу денег, отправив своего журналиста в командировку, а YouTube, не потратив ни копейки, не стесняется зарабатывать на принадлежащем нам ролике, даже не поставив нас в известность", - добавил Габрелянов.

По его словам, "Ньюс медиа Рус" и дальше будет "спокойно и методично" подавать иски за подобные вещи, пишет Корреспондент.