Школы ответят за продажу газировки с чипсами

Министерство образования и науки Украины предупреждает руководителей учебных заведений об ответственности за продажу в школах продуктов питания типа «фаст-фуд», передает УНИАН.

«Мы провели совместное совещание, потом селекторное совещание с министерством здравоохранения и пришли к выводу, что мы не позволим в этом году в школьных столовых и школьных буфетах продавать так называемые продукты "фаст-фуда"», - сказал министр образования Дмитрий ТАБАЧНИК на пресс-конференции.

Он отметил, что в бюджетах регионов предусмотрено достаточно средств для организации питания в школах.

«Мы будем мониторить эту ситуацию, и в каждом конкретном случае будем конкретно реагировать на нарушение», - заявил ТАБАЧНИК.

Решение о запрещении реализации в школах чипсов и газированных напитков принято Кабинетом министров еще в 2006 году. Впрочем, по словам чиновников, постановления правительства придерживаются не все руководители школ.