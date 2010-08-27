Крымский канал просит Меркель пристыдить Януковича

Коллективы корпорации «Гуматекс», предприятия «Крымжелезобетон» и Черноморской телерадиокомпании просят канцлера ФРГ Ангелу МЕРКЕЛЬ оказать воздействие на президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА для прекращения политических репрессий, защиты предпринимательства и свободы слова в государстве.

«Мы обращаемся к Ангеле МЕРКЕЛЬ в связи с тем, что у нее 30 августа запланирована встреча с президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ во время его официального визита в Германию с просьбой не оставаться в стороне, когда в Украине силовые структуры превышают свои полномочия, препятствуя работе украинского бизнеса, и призвать главу государства прекратить политические репрессии и преследования законопослушного бизнеса», - сказал коммерческий директор корпорации «Гуматекс» Юрий КУСТОВ, которого цитирует пресс-служба крымской организации партии «Батькивщина».

Заместитель гендиректора «Крымжелезобетона» Людмила АЛЕКСАПОЛЬСКАЯ утверждает, что предприятие несет убытки и не может выполнить обязательства перед бизнес-партнерами из-за регулярных остановок производства, обусловленных вмешательством субъектов властных полномочий в деятельность структуры.

Со своей стороны президент «Черноморки» Татьяна КРАСИКОВА заявила, что последние 4 месяца телекомпанию постоянно проверяют государственная налоговая администрация, министерство внутренних дел и контрольно-ревизионное управление. КРАСИКОВА считает, что перед местными выборами власть хочет закрыть ТРК или сделать ее подконтрольной.