Джарты пришлись по вкусу новые представители крымских татар

Состав Совета представителей крымскотатарского народа, обновленный президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, отображает все многообразие существующих в крымскотатарской среде взглядов, считает председатель Совета министров Крыма Василий ДЖАРТЫ, сообщила пресс-служба Совмина.

«Картина представительства крымских татар перестает быть монотонно однообразной. В его состав вошли как представители различных общественных организаций, так и отдельные люди, обладающие высоким личным авторитетом. Новая структура Совета будет способствовать его эффективному функционированию, сделает его реально работающим, а не символическим органом, каким он был до этого», - считают в крымском правительстве.

По мнению ДЖАРТЫ, Совет, состав которого не менялся 10 лет, был не в состоянии обеспечить оперативное реагирование на постоянно меняющиеся обстоятельства и возникающие проблемы, связанные с обустройством крымских татар.

Премьер Крыма также заявил, что глава государства своим указом о «Вопросах Совета представителей крымскотатарского народа» остановил «искусственное нагнетание протестных настроений среди крымских татар».

Совет министров Крым готов обеспечить выполнение поручения ЯНУКОВИЧА - организовать и провести заседание Совета представителей крымскотатарского народа - и будет максимально способствовать эффективной работе органа.

ЯНУКОВИЧ утвердил новый состав Совета, включив в него ряд оппозиционных меджлису политиков.

Президент поручил руководителю крымского правительства в двухнедельный срок созвать заседание Совета.