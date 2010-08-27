Лечебница для бездомных животных появилась в Симферополе

Украинско-словацкое предприятие "Симэко", занимающееся рекультивацией мусорного полигона в Симферополе, 26 августа открыло в административном центре Крыма ветеринарную клинику, основными функциями которой являются стерилизация бездомных животных и вакцинация, сообщил пресс-центр симферопольского городского совета.

Ветлечебница расположена на территории полигона твердых бытовых отходов в массиве Каменка.

Она построена за 3 месяца за счет средств "Симэко".

"Все процедуры и содержание бездомных животных в постоперационный период будут осуществляться за счет средств предприятия", - говорится в пресс-релизе.

В год планируется проводить порядка 500 операций по стерилизации бездомных собак.

Мэр Симферополя Геннадий БАБЕНКО заявил, что город давно нуждался в таком учреждении.

Учредителями ООО "Симэко" являются фонд коммунального имущества горсовета Симферополя (51%) и фирма Liv Elektra (49%).

На территории предприятия создан приют для животных. Сейчас там содержатся 40 собак.