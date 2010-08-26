Украина настаивает на линии границы в Керченском проливе

Украина настаивает на установлении линии границы в Керченском проливе, заявил директор департамента информационной политики Министерства иностранных дел Украины Олег ВОЛОШИН, передает УНИАН.

«Позиция Украины является неизменной - граница в Керченском проливе необходима», - сказал ВОЛОШИН на брифинге.

Он отметил, что граница должна проходить к востоку от острова Коса Тузла.

По словам ВОЛОШИНА, украинская сторона готова обсуждать все хозяйственные вопросы, связанные с использованием Керченского пролива для прохода судов и обеспечения навигации.

«(Мы готовы) искать взаимоприемлемые компромиссы», - сказал спикер МИДа.

Украина и Россия пытаются разделить Керченский пролив с 1996 года. Конфликтность вопроса заключалась в том, что позиция украинской стороны основывается на советских картах, где линия границы между Крымской областью УССР и Краснодарским краем РСФСР проходила по середине между их берегами. В этом случае искусственно вырытый в мелководном проливе Керчь-Еникальский канал, по которому суда проходят к нескольким российским портам Азова, отошел бы Украине. Российская сторона с этим не согласна и предлагает провести границу по середине судоходного фарватера.

Россия 29 сентября 2003 года начала строительство дамбы в Керченском проливе от Таманского полуострова (РФ) в направлении Керчи (Украина) до Тузлы. Правительство Украины расценило это как посягательство на суверенитет государства. Строительство прекращено 23 октября в 102 метрах от линии украинско-российской границы.