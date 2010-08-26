Крым предлагает Виннице шампанское, коньяк и вино с водой

Крым и Винницкая область договорились о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарно-культурных сферах на 2010-2012 годы.

Регионы подписали протокол, подготовленный в рамках реализации соглашения о межрегиональном сотрудничестве между Советом министров Крыма и Винницкой облгосадминистрацией, сообщила пресс-служба крымского правительства.

«Документ предусматривает заключение и реализацию договоров на поставки продовольственных и промышленных товаров, природных лечебных ресурсов, в частности, увеличение поставок в Винницкую область шампанского, коньячной и винодельческой продукции, минеральных вод», - говорится в пресс-релизе.

Кроме этого, планируется оздоровление жителей и воспитанников интернатных учреждений области в реабилитационных, лечебно-профилактических, физиотерапевтических, санаторно-курортных учреждениях Крыма.

Протокол предусматривает обмен выставками музеев, гастроли театральных и концертных коллективов.

Стороны также договорились обмениваться информацией об инвестиционных возможностях регионов.