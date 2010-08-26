Первоклашек в Севастополе стало больше, десятиклассников меньше

В севастопольских школах в новом учебном году впервые за последние несколько лет не уменьшится общее количество учеников в сравнении с предыдущим учебным годом.

1 сентября в школу пойдут, как и год назад, 30 тысяч школьников, тогда как до сих пор ежегодно происходило снижение примерно на тысячу-полторы количества учащихся, сообщило управление образования и науки севастопольской государственной администрации.

Первоклассников в 2010-2011 учебном году будет 3500, тогда как в прошлом учебном году их было 3300, в позапрошлом - 3100 человек.

Вместе с тем, сообщили в управлении образования, обычно в последние годы в 10-й класс приходило примерно 70% учеников, на сегодня же изъявили желание продолжить учиться в школе около 60% вчерашних 9-классников.

Как отметил в управлении, к середине июня эта цифра составляла 55%, что было связано с нерешенностью вопроса, сколько дети будут учиться в школе - 11 или 12 лет. После 6 июля, когда фактически на законодательном уровне было введено 11-летнее обучение, количество учащихся, стремящихся в 10-й класс, увеличилось, но пока до 60%. Окончательная статистика будет известна к 5 сентября, сообщила администрация.