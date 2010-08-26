Крымский гаишник стал "звездой" Интернета

Госавтоинспекция намерена уволить из органов внутренних дел джанкойского инспектора Федора ШКАБЕРИНА после проведения служебного расследования по факту появления в Интернете снятого на камеру мобильного телефона видео с матерными высказываниями в адрес водителя автомобиля, сообщила в четверг пресс-служба ГАИ Крыма.

В Интернете появилось видео разговора водителя с госавтоинспектором джанкойской ГАИ. Автомобилист просит гаишника сообщить причину остановки машины. Инспектор начинает спорить с водителем и два раза заявляет, что, был бы он сейчас гражданским лицом, то "набил бы е...о" автомобилисту.

Руководство крымской ГАИ проводит служебную проверку. ШКАБЕРИН на время расследования отстранен от исполнения служебных обязанностей, а после него будет уволен.

Начальник крымского управления ГАИ Владимир ЗАГИНАЙЛО заявил, что Госавтоинспекция не намерена защищать работников-хамов.

"Избавлялись и будем избавляться. В отношении них принимаются самые жесткие меры реагирования - вплоть до увольнения", - сказал ЗАГИНАЙЛО.

Так, по данным Госавтоинспекции Крыма, с начала года пятерых инспекторов уволили из органов внутренних дел за хамство и грубость, шестерых - привлекли к строгой дисциплинарной ответственности.