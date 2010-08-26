Сенченко просит у Литвина защиты

Депутат Верховной рады Украины от БЮТ, лидер крымской организации партии "Батькивщина" Андрей СЕНЧЕНКО просит спикера парламента Владимира ЛИТВИНА отреагировать на обыск сотрудниками службы безопасности в его офисе в Симферополе и прекратить политические преследования оппозиционеров правоохранителями.

"Я как народный депутат Украины прошу Вашего личного вмешательства в вопрос прекращения политических преследований, возобновления законности в нашей стране и наказания виновных", - говорится в открытом письме СЕНЧЕНКО к ЛИТВИНУ.

Поводом для обращения послужил приход 11 августа в здание в Симферополе, которое принадлежит СЕНЧЕНКО и его однопартийцу - депутату от БЮТ Сергею ВЕЛИЖАНСКОМУ, людей в гражданском, а также с нашивками СБУ. Они провели обыск, ссылаясь на постановление следователя керченской транспортной прокуратуры.

СЕНЧЕНКО утверждает, что обыск проводился незаконно, пришедшие вели себя грубо, не пускали к нему депутатов парламента Крыма от БЮТ и несколько часов удерживали в здании работников офиса.

По словам нардепа, он пытался связаться с председателем СБУ и руководителем крымского управления ведомства, но безуспешно. Кроме того, СЕНЧЕНКО в телефонном разговоре требовал от одного из заместителей крымского прокурора прекратить незаконные, по его мнению, действия работников спецслужбы и связался с двумя заместителями генерального прокурора Украины, но реакция не последовала.

СЕНЧЕНКО заявил, что 12 августа сотрудники СБУ и прокуратуры пытались оказать давление на судей керченского суда для получения "задним" числом постановления на обыск.

Депутат напомнил, что 16 августа в его приемной найдено прослушивающее устройство, и не исключил - "прослушку" установили во время обыска 11 августа.

СЕНЧЕНКО усматривает в действиях прокуратуры и спецслужбы нарушение ряда статей уголовного кодекса. В частности, считает он, сотрудники СБУ, которые проводили обыск, превысили служебные полномочия, препятствовали деятельности нардепа и депутата местного совета, незаконно использовали технические спецсредства для негласного получения информации.