Севастопольские школьники будут учить иностранный с 1-го класса

Иностранный язык будет изучаться с первого класса во всех школах Севастополя в 2012-2013 учебном году, сообщил УНИАН представитель руководства управления образования и науки севастопольской государственной администрации.

По информации собеседника агентства, Министерство образования и науки подписало для Севастополя индивидуальный экспериментальный учебный план. Он отличается от типовых планов для начальной школы.

Переход на обучение иностранным языкам с 1-го класса в школах Севастополя будет проходить постепенно.

В 2010-2011 учебном году нововведение коснется дополнительно к уже имеющимся пяти специализированным школам еще 13-ти школ, в 2011-2012 учебном году - 30 школ (почти половина школ Севастополя), а в 2012-2013 году - всех школ города.