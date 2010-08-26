"Метелицу" обещают в конце лета

Молодежный рок-фестиваль «Метелица» состоится в десятый раз в городе Армянск в северном Крыму 28 августа.

Обычно он проходит зимой, но в этом году в честь юбилея решено дополнительно провести летний фест, сообщила пресс-служба депутата Верховного совета Крыма Александра ЛИЕВА, который является председателем оргкомитета «Метелицы».

«Метелица. Летний формат» будет тематической. На этот раз она посвящена творчеству Виктора Цоя и группы «Кино». Музыкантам предложено исполнить любую песню Цоя в собственной аранжировке.

В фестивале примут участие десять рок-групп из семи городов Украины.

Одной из задач, которую ставят перед собой организаторы «Метелицы», - открыть новые имена и повысить творческий уровень молодых рок-музыкантов.

Специальный гость фестиваля - группа «Ундервуд» из Москвы.

«Крым - очень брендированное место. Есть, конечно, южный берег, есть восточный берег, ну, а северная часть Крыма, как мы знаем, - индустриальная. Это - особая магия. Известно, что группа Nirvana появилась в очень индустриальных районах. Так что, будем искать!», - заявил солист «Ундервуда» Максим КУЧЕРЕНКО.

«Ундервуд» не занимается продюссированием, но готов дать несколько советов крымским музыкантам.

Вход на «Метелицу» свободный.