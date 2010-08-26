Крокодил откусил пальцы белорусскому мальчику в Ялте

Мальчик из Беларуси, приехавший с родителями на отдых в Крым, лишился двух пальцев и получил многочисленные раны в результате нападения крокодила в театре морских животных в среду в Ялте, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.

«Крокодил нанес травмы ребенку: ампутация 4-го пальца левой кости на уровне основной фаланги и дефектом мягких тканей кости, неполный обрыв 3-го пальца левой кости на уровне основной фаланги, перелом 1-й, 2-й и 3-й пястных костей левой кости, укушенные раны», - говорится в пресс-релизе.

Трехлетнего мальчика отвезли в ялтинскую больницу, там ему оказали медицинскую помощь.