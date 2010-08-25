В Крыму пытались поджечь мечеть

Неизвестные подожгли ворота мечети Сеит Сеттар в Симферополе и исписали их оскорбительными для крымских татар надписями, сообщил УНИАН представитель Духовного управления мусульман Крыма.

«Вечером 23 августа неизвестные лица кинули какую-то горючую смесь на ворота и, видимо, до этого написали на них оскорбительные для крымских татар и мусульман выражения», - сказал собеседник.

По его словам, сторож мечети предотвратил распространение огня.

Мусульмане обратились в милицию.

Кроме того, 23 августа в Симферополе на мемориале жертвам депортации обнаружена надпись «Крим український, а не татарський. Слава Україні!».