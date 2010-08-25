Налоговая изъяла катер с "тарелкой"
13:36, 25 августа 2010Крым
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Курортники катались без лицензии
Сотрудники налоговой изъяли моторный катер с надувным аттракционом "тарелка" у частной фирмы, которая катала отдыхающих в западном Крыму без лицензии, сообщила пресс-группа управления налоговой милиции.
Плавсредство налоговики обнаружили в сакском поселке Новофедоровка в ходе операции "Курорт-2010".
Согласно протоколу, изъят катер с "тарелкой" на сумму более 80 тысяч гривен.
Налоговая направит материалы дела в суд для принятия решения в соответствии с законодательством.
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