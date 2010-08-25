Налоговая изъяла катер с "тарелкой"

Сотрудники налоговой изъяли моторный катер с надувным аттракционом "тарелка" у частной фирмы, которая катала отдыхающих в западном Крыму без лицензии, сообщила пресс-группа управления налоговой милиции.

Плавсредство налоговики обнаружили в сакском поселке Новофедоровка в ходе операции "Курорт-2010".

Согласно протоколу, изъят катер с "тарелкой" на сумму более 80 тысяч гривен.

Налоговая направит материалы дела в суд для принятия решения в соответствии с законодательством.