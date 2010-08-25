Азаров не видит оснований для подорожания продуктов питания

12:39, 25 августа 2010
Крым
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Говорит, у него есть рычаги

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявляет об отсутствии оснований для роста цен на продукты питания.

"Несмотря на неблагоприятные погодные условия, а также конъюнктуру цен, оснований для значительного роста цен в Украине нет", - сказал АЗАРОВ на заседании Кабинета министров.

По его словам, у правительства есть достаточно ресурсов, чтобы "остановить ажиотаж".

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