Азаров не видит оснований для подорожания продуктов питания
12:39, 25 августа 2010Крым
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Говорит, у него есть рычаги
Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявляет об отсутствии оснований для роста цен на продукты питания.
"Несмотря на неблагоприятные погодные условия, а также конъюнктуру цен, оснований для значительного роста цен в Украине нет", - сказал АЗАРОВ на заседании Кабинета министров.
По его словам, у правительства есть достаточно ресурсов, чтобы "остановить ажиотаж".
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