Азаров не видит оснований для подорожания продуктов питания

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявляет об отсутствии оснований для роста цен на продукты питания.

"Несмотря на неблагоприятные погодные условия, а также конъюнктуру цен, оснований для значительного роста цен в Украине нет", - сказал АЗАРОВ на заседании Кабинета министров.

По его словам, у правительства есть достаточно ресурсов, чтобы "остановить ажиотаж".