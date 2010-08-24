Если бы выборы в Раду состоялись в ближайшее время (опрос)

До шести политических сил могли бы попасть в Верховную Раду Украины в случае, если бы выборы в парламент состоялись в ближайшее время, свидетельствует социологический опрос Центра имени Разумкова.

За Партию регионов проголосовали бы 27,6% избирателей, которые планируют принять участие в выборах, за БЮТ – 13,7%, за партию «Сильная Украина» – 12,1%, за «Фронт перемен» – 5,3%, за КПУ – 3,5%, за ВО «Свобода» – 2,8%.

В то же время 1,8% избирателей отдали бы свои голоса за Блок Литвина, по 1,2% – за партии «Гражданская позиция» и «Наша Украина».

В то же время такие силы, как Блок Черновецкого, «Единый Центр», «За Украину!», «Народная самооборона», НРУ, ПСПУ, СПУ, УНП, ХДС поддержали бы не более 0,5% респондентов.

За другие политические силы (которых не было в предложенном социологами списке) голосовали бы 1,7% опрошенных, против всех – 11,2%, не определились – 15,6%.

Как отметили эксперты Центра им. Разумкова, в мае этого года уровень поддержки ведущих политических сил составлял, соответственно: Партии регионов – 41,5%, БЮТ – 14,9%, «Сильной Украины» – 9,1%, «Фронта перемен» – 4%, КПУ – 3,5%, ВО «Свобода» – 2,8%.

Опрос проводился 10-15 августа во всех регионах Украины. Опрошены 2009 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки – 2,3%.