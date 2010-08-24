Корабли Blakseafor покинули Севастополь

Корабли Черноморской группы военно-морского сотрудничества Blackseafor в понедельник покинули порт Севастополя и взяли курс на болгарскую Варну, сообщил пресс-центр командования ВМС Украины.

Согласно плану активации, на переходе по морю многонациональное соединение, в состав которого входит и морской тральщик «Черкаси» Военно-морских сил Украины, отработает ряд задач, в частности проведет учения по противоминной обороне, борьбе с надводными целями, противовоздушной обороне.

После этого часть кораблей примет участие в совместных с поисково-спасательными силами ВМС Болгарии учениях. Кроме того, корабли ВМС стран Черного моря проведут тренировку по организации гуманитарной операции и операции по сохранению окружающей среды.

Нынешняя активация Blackseafor завершится 30 августа, после чего морской тральщик «Черкассы» возвратится к месту постоянной дислокации.

Участие тральщика «Черкассы» в августовской активации Blackseafor проходит в соответствии с перечнем мероприятий международного сотрудничества министерства обороны и вооруженных сил на июль-август.