Милиция ликвидировала нарколабораторию в Севастополе

18:00, 23 августа 2010
Крым
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Возбуждено уголовное дело

Подпольная лаборатория по изготовлению и распространению тяжелых синтетических наркотиков на основе амфетамина ликвидирована в Севастополе в ходе спецоперации сотрудников управления по борьбе с организованной преступностью, сообщила пресс-служба севастопольского УБОП.  

Оперативники в условиях конспирации документировали деятельность наркодилеров в течение нескольких месяцев.

Трое жителей Севастополя - двое мужчин и женщина - жили на расположенной на территории Гагаринского района даче, привозили туда сырье для изготовления наркотиков, фасовали дозами и продавали.

Во время обыска у наркоторговцев изъяли партию синтетического нарковещества. Ее хватило бы на полторы тысячи доз. 

Вырученные от продажи наркотиков деньги дельцы вкладывали в строительство гостевых домиков для сдачи их в аренду отдыхающим. 

Члены преступной группы задержаны. Возбуждено уголовное дело по статье "незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических, психотропных веществ или их аналогов".

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