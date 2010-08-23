Украинка и армяне разделили победу на детской "Новой волне"

Украинка Виктория ПЕТРИК и армянская группа «Размик и друзья» разделили победу на международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки «Детская «Новая волна» в старшей группе конкурсантов - с 13 до 15 лет, сообщила пресс-служба Совета министров Крыма.

Победительницей в младшей группе - с 8 до 12 лет - стала Анастасия ПЕТРИК, сестра Виктории.

Кроме статуэток «Хрустальная волна», победители получили право участвовать в конкурсе «Новая волна» для взрослых и специальные призы от президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА - мини-студии для занятий вокалом и звукозаписи.

Конкурс «Детская «Новая Волна», проходивший 20-22 августа в лагере «Артек» в Крыму, стал преемником конкурса «Новая волна - Junior», который проводился в Москве в 2008 и 2009 годах. Оргкомитет «Детской «Новой волны» получил более 5 тысяч заявок от вокалистов в возрасте от 8 до 15 лет. В полуфинале, состоявшемся в России, участвовали более 100 юных исполнителей. В финал прошли 15 детей из 9 стран. Жюри «Детской «Новой волны» возглавлял российский композитор Игорь КРУТОЙ.

«Мы уже договорились с организаторами конкурса, что будем проводить «Детскую «Новую волну» ежегодно - именно в «Артеке» и именно в это время. Думаю, на конкурсе будут зажигаться новые звездочки, многие его участники станут известными эстрадными певцами», - сказал глава крымского правительства Василий ДЖАРТЫ, который принял участие в награждении победителей.