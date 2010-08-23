Президент Чечни построил мечеть в Крыму
17:34, 23 августа 2010Крым
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И назвал именем отца
Мечеть, названная в честь первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова и построенная на средства его сына - нынешнего главы Чеченской республики Рамзана, открылась в Крыму.
Она расположена в селе Воинка Красноперекопского района и может вместить более 200 человек, сообщает официальный портал президента и правительства Чечни.
«Это (мечеть) подарок Рамзана Ахматовича крымскотатарскому народу, с которым чеченцы во время долгих лет депортации пережили тяжкие испытания и лишения. Наши народы вернулись на свои родные места и возрождаются, в том числе возрождают и свою религию - ислам», - сказал муфтий Чечни Султан МИРЗАЕВ.
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