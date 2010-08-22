КаZантип собрал 10 тысяч гостей (фото)

Официальное закрытие 18-го музыкального проекта «Республика Z», более известного как «КаZантип», состоялось в ночь на 22 августа в селе Поповка в западном Крыму.

По оценкам органиазаторов, «оранжевую республику» посетили около 10 тысяч человек - «процентов на 20» больше, чем в 2009-м.

Каждый второй был иностранцем.

- Если зададите вопрос, каждый второй начнет разговаривать с вами либо на итальянском, либо на английском, либо на французском, либо на немецком. Главный аргумент для иностранцев - наши люди и ценовая политика. Наши девчонки - самые красивые, наши граждане - гостеприимные. Для иностранцев наши цены - подарок. На Ибице за такие деньги они отдохнуть не смогут, - говорит руководитель оргкомитета проекта Николай КАРПОВ.

На главном танцполе «КаZантипа» на закрытии играл известный британский техно-диджей Карл КОКС. Его выступление сопровождали постановки профессиональных танцовщиков и фаер-шоу. Клаберов осыпали блестками.

Традиционного салюта на закрытии не было из-за запрета украинских властей устраивать фейерверки в связи с чрезвычайной пожарной опасностью в стране.

«Республика Z» этим летом была «санаторием», ее посетители - «пациентами», которых «лечили» музыкой.

По 28 августа на «КаZантипе» будет работать территория «Марса», где расположена часть танцполов.

- В связи с тем, что ваши запущенные заболевания поддаются лечению не так быстро, как хотелось бы, мы продлеваем курс вашего лечения. Экспериментальная реабилитационная программа на Марсе, прежде доступная только для особо тяжелых больных со стажем, с 22 по 28 августа доступна для всех. Пожалуйста, известите ваших родных, близких и работодателей, что в целях всеобщей безопасности вы остаетесь в санатории еще на неделю, - сообщает администрация.

«КаZантип» открылся в ночь 7 августа.

До этого в течение недели в конце июля в Поповке проходили международные соревнования по экстремальным видам спорта Z-Games.

«КаZантип» в начале 1990-х годов проводился в северо-восточной части Крыма, на мысе Казантип. Изначально это было спортивное мероприятие, собиравшее фанатов виндсерфинга. Ему сопутствовала музыка. В начале 2000-х годов «КаZантип» переехал на запад Крыма, в Поповку. «Республика Z» - это территория у моря, на ней расположены многочисленные бары и танцполы.